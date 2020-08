Lunedì 24 agosto 2020 a Marina di Ragusa, presso Laola Beach, si è svolta la prima edizione del torneo di beneficenza “Leo Beach Volley” organizzato dal Leo Club Ragusa, in collaborazione con il Beach Mania asd.

L’evento ha visto la partecipazione di ben 8 squadre di giovani dell’intera provincia iblea che hanno preso parte all’attività con vero spirito sportivo ed hanno compreso la valenza dell’iniziativa solidale. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata la squadra “Micenci’s”.

Il ricavato del torneo sarà devoluto al progetto “Area Fame” ed in particolare all’acquisto di buoni pasto che saranno donati a coloro che hanno risentito maggiormente dell’emergenza COVID-19 nella provincia di Ragusa.

La Presidente Ersilia Licitra ed i soci del Leo Club Ragusa ringraziano tutti i ragazzi per aver partecipato all’iniziativa, inoltre si ringrazia l’Avis Ragusa, Medipoint stampa&co, il servizio ambulanza ed il Beach Mania asd per la collaborazione.