Il cadavere di un uomo di 58 anni e’ stato rinvenuto stamattina all’interno di un terreno privato ad Acate, in contrada Dirillo. I carabinieri hanno accertato che si trattava di un bracciante agricolo di origini rumene, regolare sul territorio italiano. L’ispezione cadaverica ha appurato che l’uomo e’ morto per cause naturali. La salma e’ stata consegnata ai familiari.