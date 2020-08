Monsignor Giombattista Diquattro, originario di Ragusa, e’ stato nominato da Papa Francesco, nunzio apostolico in Brasile. Fino ad oggi ha ricoperto lo stesso ruolo in India. L’annuncio della nomina di Diquattro e’ stato fatto dal vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta, stamani in Cattedrale durante la celebrazione della Messa di San Giovanni, Patrono della citta’.