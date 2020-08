Un socio del Circolo Velico Caucana è risultato positivo al tampone. Si tratta di un vittoriese. L’uomo era stato presso lo stabilimento e aveva poi successivamente pranzato nel ristorante del circolo.

In via precauzionale, il Circolo ha sospeso le attività programmate in attesa di effettuare una ventina di tamponi fra coloro che hanno avuto contatti con l’uomo.

Altri 50 tamponi sono in programma presso un’azienda di Vittoria frequentata dall’uomo. Pare che si sia trattato di un imprenditore di ritorno da una vacanza in Sardegna.