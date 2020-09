Sono 33 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, 7 piu’ di ieri, dei quali 5 sono migranti. Il totale di persone attualmente positive sull’Isola sale a quota 1.152, 27 in piu’ di ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 4.350, mentre dopo alcune settimane si registra una vittima, con il numero di decessi che passa a quota 287. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 71 (una in piu’ di ieri), dei quali 10 in terapia intensiva. 1.071 le persone in isolamento domiciliare.