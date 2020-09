Ondaiblea (Rivista del Sudest), Associazione Prospettive Iblee e Fondazione Confeserfidi presentano la «Sudest antico&moderno», appuntamenti mensili con libri di storia e filologia, cultura antica e moderna (dall’archeologia alla cronaca) con riferimento al Sudest della Sicilia, con appuntamenti a Ragusa e a Scicli che saranno di volta in volta annunciati dal comitato organizzatore (Salvo Micciché, Giuseppe Mariotta, Marcello Giordano Pellegrino, Saro Distefano, Giuseppe Nativo).

Saranno presentati volumi di importanti scrittori e docenti universitari, ed anche giornalisti, come Enrico Cuccodoro (Università del Salento), Giancarlo Poidomani (Università di Catania), Michele R. Cataudella (Università di Firenze), Peppino de Rose (Università della Calabria), Susanna Valpreda (Università di Padova), Leonard Morling (Oxford University), Carmelo Riccotti La Rocca (giornalista di varie testate). Gli autori saranno presentati da illustri relatori come l’archeologo Giovanni Distefano (Università della Calabria e Tor Vergata Roma), Massimo Cultraro (CNR, Università di Palermo), Francesco Raniolo (Università della Calabria), Stefania Santangelo (CNR), Giuseppe Barone (Università di Catania), Katerina Papatheu (Università di Catania) ed altri.

Si inizia il 16 settembre a Ragusa, al Piccolo Teatro della Badia (Corso Italia 103), con il libro “Gli impertinenti – Il viaggio di Sandro e Carla Pertini per l’Italia di oggi”, volume del prof. Enrico Cuccodoro (Università del Salento), relatori saranno il prof. Francesco Raniolo (Università della Calabria) e il dr. Salvo Micciché (Società Ragusana di Storia Patria).

È un «Un libro su Pertini, rivolto ai giovani» dice l’autore, che presenterà amche a Ragusa il saluto del presidente Mattarella, che segue tutti gli appuntamenti del volume. Dopo Ragusa il libro sarà presentato a Caltagirone.

A questa presentazione della Rassegna partecipano Università del Salento, Società Ragusana di Storia Patria. Il supporto logistico è offerto dalla Fondazione Confeserfidi.

La partecipazione aperta a tutti, ma sarà necessaria una prenotazione (per il distanziamento COVID), e saranno date in merito info via social.