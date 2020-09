E’ in corso uno sbarco di 53 migranti che sono arrivati al porto di Pozzallo a bordo di due motovedette della Guardia Costiera. Anche per loro sono previsti i tamponi prima dello sbarco e, in caso di positivita’ al Coronavirus, il trasferimento in altra sede diversa dall’hotspot. Lo ha reso noto il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.