Ancora un ricovero per Covid presso l’OMPA (Ospedale Maria Paternò Arezzo) di Ragusa a causa del Covid. Si tratta di un 56enne di Ispica che si è recato spontaneamente presso l’Ospedale Maggiore di Modica in quanto accusava alcuni sintomi. Dopo gli esami, l’uomo è risultato positivo ed è stato immediatamente trasferito a Ragusa, dove è stato ricoverato in malattie infettive. Le sue condizioni sono sotto controllo.

Intanto, anche la moglie sarà sottoposta a tampone e nel frattempo l’Asp eseguirà tutti i dovuti accertamenti per risalire ai contatti avuti dalla coppia. Pare che i due siano rientrati da una vacanza e avrebbero avuto contatti con una persona risultata poi positiva ma asintomatica.

In provincia di Ragusa i ricoveri salgono a 8: uno in terapia intensiva e 7 in malattie infettive.