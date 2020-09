Sono 113 i casi positivi totali in provincia di Ragusa. E per la prima volta, un positivo anche ad Acate che fino a questo momento deteneva il primato di città covid free insieme a Giarratana. Purtroppo, il covid non risparmia nessuno.

Al momento, dunque, l’unica città a non avere positivi è la già citata Giarratana.

64 sono i positivi a Ragusa, 16 a Vittoria, 1 a Comiso, 13 a Ispica, 5 a Pozzallo, 4 a Scicli, 2 a Monterosso. 1 ad Acate, 3 a Chiaramonte.

Il sindaco di Acate, Giovanni Di Natale, ha precisato: “Il soggetto è asintomatico e in quarantena. No alla caccia all’untore, piuttosto manteniamo alta l’attenzione e rispettiamo le norme anti contagio, mascherina e distanziamento”