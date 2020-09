Si sono concluse nella notte le operazioni di sbarco sul molo di Pozzallo dei migranti trasferiti dalla nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. Si tratta di 25 persone che erano state tratte in salvo dalla nave Maersk Etienne, che dal 5 agosto era ferma al largo di Malta in attesa di poterli sbarcare. Solo alle 19.25 di ieri, infatti, e’ stato assegnato Pozzallo come porto di sbarco “per motivi sanitari”. L’autorita’ sanitaria ha effettuato i tamponi e ora si attende l’esito per potere effettuare il trasferimento a Siracusa. Poco prima dell’autorizzazione allo sbarco, Agnese Colpani, del team medico sanitario di Mediterranea Saving Humans a bordo della Mare Jonio, denunciava in un video che “le condizioni di salute delle 25 persone ancora a bordo della Mare Jonio si stanno aggravando soprattutto dal punto di vista psicologico. E’ necessario farli sbarcare subito”.