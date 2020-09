Continuano a scendere le persone soggette a quarantena nel territorio di Modica: ad oggi risultano 14 contro i 25 della scorsa settimana. Di questi i positivi al virus sono 7 provenienti da due distinti nuclei Il primo fa parte della casa di riposo focolaio (1 operatore e 3 ospiti) che ancora non si sono negativizzati mentre il secondo, che è stato scoperto nelle ultime ore, è formato da un nucleo familiare di cittadini rumeni di ritorno dal Paese d’origine. Padre, madre e figlio che sono stati messi in quarantena già il giorno stesso del loro rientro in Italia e che oggi sono risultati positivi. Nessun altro nuovo caso da segnalare. Tra i 7 individui in quarantena, cinque sono rientrati da Spagna, Argentina e Malta.