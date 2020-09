Un bambino di 3 anni è risultato positivo in una ludoteca di Modica che, al momento, è stata chiusa per motivi precauzionali e si stanno effettuando i consueti controlli da parte dell’Asp di Ragusa.

Al momento, isolamento precazionale per alcune persone venute in contatto diretto con il bambino. Il minore aveva manifestato sintomi riconducibili al virus e per questo è stato effettuato il tampone, risultato positivo. Negativi i tamponi effettuati ai genitori.