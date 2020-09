Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di prevenzione e repressione dei reati disposti dal Questore di Ragusa, in giorni diversi della scorsa settimana diverse pattuglie dei Commissariati di P.S. di Vittoria, Modica e Comiso, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno svolto una capillare attività di controllo del territorio nei comuni di Vittoria, Pozzallo e Santacroce, per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire la sicurezza dei cittadini.

Nell’ambito dei predetti servizi, gli uomini del Commissariato di Vittoria hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro soggetti per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, sequestrato complessivamente circa 5,30 grammi di cocaina e circa 5 grammi di marijuana e segnalato all’ufficio competente tre persone per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sempre a Vittoria, in occasione di uno dei posti di controllo effettuati in ambito cittadino e nelle zone periferiche sono stati eseguiti diversi posti di controllo e perquisizioni su un’autovettura e personali.

In una circostanza, il conducente di un autovettura è stato trovato in possesso di un coltello a scatto della lunghezza di 20 cm ed un bastone di legno lungo 80 cm e, per tale motivo, segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, con il sequestro del materiale rinvenuto.

Nel corso dei predetti servizi sono stati complessivamente identificate n. 113 persone, controllati n. 52 veicoli e contestate varie infrazioni al Codice della Strada; altresì sono stati controllati numerosi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e a misure di prevenzione, per verificare l’osservanza delle prescrizioni loro imposte dall’Autorità Giudiziaria competente.