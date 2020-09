Una donna è risultata positivia al Covid 19 dopo aver partecipato nei giorni scorsi ad un matrimonio a Ragusa. La donna, ragusana, è stata immediatamente sottoposta a tampone e sottoposta a isolamento domiciliare.

E’ stato già ricostruito il perimetro dei contatti: gli sposi, attualmente, in viaggio di nozze, faranno rientro in città lunedì e saranno sottoposti a tampone, anche se dichiarano di non avere avuto contatti con la ragazza.

Misure precauzionali sono state applicate anche ad altri invitati che avrebbero avuto contatti diretti con la ragazza.