Sono 75 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore. Sono stati 3.102 i tamponi fatti, su un totale di 435.365 da inizio emergenza, si legge nel bollettino di oggi del ministero della Salute e della Protezione Civile.

Il totale delle persone attualmente positive in regione arriva a 2.348, mentre ci sono stati tre decessi con il numero delle vittime complessive che sale a 299. I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 6.037.

Le persone al momento ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 203, di cui 14 in terapia intensiva, mentre sono 2.348 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.390.

In provincia di Ragusa c’è un nuovo caso positivo: si tratta di un vittoriese, mentre è risultata positiva, fra i 3 di ieri, anche una bambina di tre anni. In totale, i positivi in provincia sono 96.

Salgono a 299 i pazienti deceduti che erano positivi al coronavirus dall’inizio dell’epidemia nell’isola. I morti sono 2 a Palermo e 1 a Catania. Nel capoluogo si tratta di un ultranovantenne della provincia di Trapani e di un ottantenne Palermitano cosi’ come ottantenne e’ anche la vittima di Catania.