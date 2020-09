Sono 89 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.039 tamponi effettuati, su un totale di 448.412 da inizio emergenza, si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive in regione arriva a 2.412(+22), mentre si sono verificati 3 decessi con il numero delle vittime complessive che sale a 303. I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 6.234. Le persone al momento ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 230, di cui 16 in terapia intensiva, mentre sono 2.166 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.519. Dei nuovi casi registrati 42 sono nella provincia di Palermo, 16 a Catania, 0 ad Agrigento, 1 a Messina, 2 a Siracusa, 9 a Ragusa, 15 a Trapani, 3 a Caltanissetta e 1 a Enna. La Regione Sicilia comunica che degli 89 nuovi casi positivi di oggi, 9 risultano essere ospiti della comunita’ “Biagio Conte” a Palermo e 1 migrante nell’hotspot di Lampedusa.