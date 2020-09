E’ stato un lungo momento di festa. Dal 4 settembre sino a domenica scorsa. Riti religiosi vissuti in maniera sostanzialmente differente, a causa dell’emergenza sanitaria, rispetto al passato, senza, soprattutto, manifestazioni esterne. Ma l’intensità spirituale di questi appuntamenti, se possibile, è cresciuta ancora di più. E’ il bilancio delle celebrazioni in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes tenutesi nella parrocchia di San Giacomo Bellocozzo, frazione rurale di Ragusa. Una serie di appuntamenti che hanno visto alternarsi i parroci, con le rispettive comunità, delle parrocchie presenti nei territori limitrofi, anche della diocesi di Noto, quindi, i quali hanno voluto compartecipare al momento di letizia per i fedeli e i devoti della zona rurale in questione. Il parroco, il sacerdote Santo Vitale, ha voluto puntare quest’anno l’attenzione su un tema più che pregnante, quello dei “Tessitori di fraternità”. Si è parlato, soprattutto, della chiamata che proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. “Come i discepoli del Vangelo – ha spiegato don Vitale – siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca, ci siamo tutti”. Sabato scorso, è stato il sacerdote novello, don Vincenzo Guastella, a presiedere la celebrazione eucaristica. Un momento speciale che è stato salutato con grande favore da tutti i presenti i quali hanno augurato buon cammino, sotto la luce del Signore, al neopresbitero. Domenica scorsa, invece, le celebrazioni eucaristiche della giornata conclusiva sono state tenute da don Gino Scrofani, quella antimeridiana, e dal parroco, don Santo Vitale, quella vespertina. Il parroco ha voluto poi ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questi appuntamenti.