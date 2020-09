“I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede reciprocamente e nei confronti dei figli e degli altri familiari. Essi sono per i loro figli i primi araldi della fede ed educatori; li formano alla vita cristiana e apostolica con la parola e con l’esempio, li aiutano con prudenza nella scelta della loro vocazione e favoriscono con ogni diligenza la vocazione sacra eventualmente scoperta in essi”. Sono alcuni passi di “Famiglia, chiesa domestica” nei documenti del Concilio Vaticano II letti da don Paolo La Terra, cancelliere della Curia diocesana, durante la catechesi di ieri sera nella parrocchia di San Francesco d’Assisi a Ragusa. Don Paolo La Terra, nella giornata dedicata alla memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina, aveva prima presieduto la santa messa e poi si è intrattenuto con i fedeli su un tema particolarmente sentito in questo periodo storico. “Le famiglie cristiane che in tutta la loro vita si mostrano coerenti al Vangelo e offrono l’esempio di un matrimonio cristiano – è stato spiegato – danno al mondo una preziosissima testimonianza del Cristo, sempre e dovunque, ma in modo speciale nelle regioni in cui vengono sparsi i primi semi del vangelo, o la chiesa si trova ai suoi inizi, o versa in grave pericolo. Affinché possano raggiungere più facilmente le finalità del loro apostolato, può essere opportuno che le famiglie si uniscano in qualche associazione”. Le celebrazioni in onore di San Francesco d’Assisi a Ragusa proseguono anche oggi. La messa delle 18,30 sarà presieduta da frate Giuseppe Pecorella, parroco della parrocchia Sacra Famiglia di Ragusa, e animata dalla comunità parrocchiale. Si continua domani, venerdì 25, con l’apertura del mercatino della solidarietà sempre previsto alle 17. Alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi. Alle 18,30 l’Eucarestia sarà presieduta da don Filippo Bella, vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria La Nova di Chiaramonte Gulfi. Alle 19,30, poi, l’adorazione eucaristica caratterizzata dal tema “Francesco uomo eucaristico”. Si proseguirà anche sabato 26 settembre con l’apertura del mercatino della solidarietà alle 17. Alle 18 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi, alle 18,30 la santa messa presieduta da don Maurizio Di Maria, rettore del seminario. La liturgia della santa messa sarà animata dai ragazzi del seminario di Ragusa.