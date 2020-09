Intervento di soccorso in mare degli operatori del soccorso del Presidio comunale di Protezione Civile di stanza al Porto turistico di Marina di Ragusa alle 15,30 di oggi, sabato 26 settembre.

A bordo della moto d’acqua in dotazione del Presidio, due operatori sono infatti intervenuti nel tratto di mare antistante Piazza Torre per prestare soccorso ad un giovane che con il kitesurf si è trovato in difficoltà a causa del forte vento e del mare molto mosso. Il surfista è stato raggiunto e riportato in spiaggia così come è stata recuperata la tavola da surf.