Entra nel vivo, in occasione della prossima settimana, la festa di San Francesco d’Assisi tuttora in fase di svolgimento nella chiesa di piazza Cappuccini a Ragusa. Una festa che, quest’anno, è caratterizzata da tutta una serie di appuntamenti liturgici e culturali non potendosi tenere, per le ragioni legate all’emergenza sanitaria, alcuna manifestazione esterna. Domani, in particolare, alle 10 ci sarà l’apertura del mercatino della solidarietà che sarà poi riproposta anche alle 17. Le sante messe si terranno alle 9,30 e alle 11. Alle 18 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina di San Francesco d’Assisi. Alle 18,30, poi, la santa messa sarà presieduta dal parroco, don Nicola Iudica, nel terzo anno di attività pastorale. La funzione sarà animata dalla comunità parrocchiale. Lunedì 28 settembre, alle 17 è prevista l’apertura del mercatino della solidarietà, alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi mentre alle 18,30 si terrà la santa messa presieduta da don Giovanni Filesi, viceparroco della parrocchia San Giuseppe artigiano di Ragusa. La funzione sarà animata dalla comunità parrocchiale. Alle 19,30, poi, è prevista l’esibizione della corale Santa Maria di Portosalvo di Marina di Ragusa. Martedì 29 settembre, quindi, è fissata la celebrazione della memoria liturgica dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Alle 17 ci sarà l’apertura del mercatino della solidarietà, alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi e alle 18,30 la messa che sarà presieduta dal novello sacerdote Vincenzo Guastella, con l’animazione della comunità parrocchiale. Alle 19,30, poi, la catechesi sul tema “Francesco chiamato da Dio”. Gli appuntamenti che si sono finora tenuti hanno fatto registrare una buona partecipazione di fedeli. Il parroco, don Nicola Iudica, comunica che domenica 4 ottobre, in occasione della festa liturgica di San Francesco d’Assisi, la celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta.