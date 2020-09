E’ l’ultima delle feste religiose della stagione estiva. Dopo San Giovanni Battista e dopo la Madonna Addolorata, la comunità dei fedeli di Monterosso Almo si mobilita dall’ultima domenica di settembre per le celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina. Quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, non ci sarà la festa esterna con le consuete due processioni. Le varie iniziative, predisposte dall’arciprete parroco don Giuseppe Antoci, prendono il via già questa domenica, 27 settembre, con i riti che segnano l’ingresso della festa e culmineranno con la celebrazione della solennità domenica 4 ottobre. Il simulacro di Maria Santissima Bambina è tradizionalmente ospitato nella chiesa di Sant’Anna. Oggi, alle 18,30, il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annuncerà l’inizio dei festeggiamenti. Alle 19,30, nella chiesa di San Giovanni, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Marco Fiore. Alle 21, in piazza Rimembranza, è in programma uno spettacolo musicale a cura dell’amministrazione comunale. Da oggi e sino al 3 ottobre, poi, nella chiesa di San Giovanni Battista, si terrà alle 18,30 la celebrazione del Rosario e alle 19 la santa messa. In particolare, la celebrazione eucaristica di domani sarà presieduta da don Salvatore Mallemi, parroco della chiesa di San Francesco di Paola a Vittoria, mentre quella di martedì 29 settembre sarà presieduta da don Santo Vitale, parroco della chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes a San Giacomo, frazione rurale di Ragusa.