È morto ieri sera all’età di 80 anni, dopo una lunga malattia, il professor Giovanni Cafiso, ex sindaco socialista alla guida del Comune di Vittoria negli anni 70.

Nato a Vittoria il 18 Gennaio del 1940, professore di filosofia all’Istituto Magistrale di Vittoria, coltivò una passione per la politica militando nelle file del Partito Socialista e ricoprendo importanti ruoli politici- amministrativi nelle giunte di centro-sinistra.

Eletto Sindaco della città nel 1971 nell’ottobre del 1972 si dimise. Nel 1975 fu eletto consigliere comunale nelle liste del PSI. Ricoprì l’incarico anche di vice sindaco e più volte quello di assessore.

Palazzo Iacono esprime cordoglio per la scomparsa di una figura che, partendo dal proprio impegno per il mondo della scuola, è stato protagonista della scena politica locale per diversi anni contraddistinguendosi per il suo alto impegno civico che lo hanno visto spendersi per la sua città.

Il funerale si svolgerà questo pomeriggio alle ore 16 nella Chiesa Spirito Santo a Vittoria.