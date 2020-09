«Necessario un differimento della presentazione delle istanze con il click day». A ribadirlo, ancora una volta, il presidente del Coordinamento dei Commercialisti Siciliani Maurizio Attinelli che nella giornata di ieri è stato audito presso l’assessorato Attività Produttive della Regione unitamente al presidente della Camera di Commercio Pietro Agen, al presidente regionale facente funzioni della Confcommercio Gianluca Manenti e ad altri rappresentanti di associazioni di categoria. Tema centrale dell’incontro è stato il “Bonus Sicilia”. Come già spiegato in altre occasioni, in assessorato sono state fatte presenti le difficoltà oggettive degli uffici camerali nel rilascio delle firme digitali e, inoltre, per quanto riguarda i commercialisti, parecchi professionisti hanno registrato difficoltà ad accedere alla piattaforma digitale. Tutto questo comporta l’impossibilità di esitare tutte le pratiche con il risultato che molti imprenditori non potranno beneficiare del Bonus Sicilia. È per tale motivo che Maurizio Attinelli ha reiterato la richiesta di differimento della presentazione delle istanze col click day ad oggi fissata al 5 ottobre.. «Tale sistema – chiarisce il presidente del Coordinamento regionale dei commercialisti, nonché presidente dell’Ordine di Ragusa – si ritiene particolarmente iniquo e ingiusto in quanto non vengono finanziate le aziende danneggiate ma solamente le aziende che hanno la capacità di inviare per prima l’istanza telematica. Inoltre è stato fatto rilevare che tra i vari requisiti che devono possedere le aziende operanti in Sicilia c’è la regolarità contributiva. Parecchie imprese proprio a seguito del lockdown non sono riuscite a pagare regolarmente i contributi previdenziali e conseguentemente, sulla scorta di quanto indicato sul bando, non hanno diritto a ricevere il contributo a fondo perduto. Appare, piuttosto, un sistema oltremodo penalizzante per le imprese veramente in difficoltà. Il Coordinamento dei commercialisti siciliani , pur apprezzando la disponibilità del D.G. assessorato regionale attività produttive Frittitta, è ben consapevole che la Regione sta compiendo un grande sforzo economico per aiutare le imprese in difficoltà, ma auspica che si arrivi ad una proroga del termine per consentire a tutte le imprese di avere la possibilità di partecipare a questa ripartizione a parità di condizioni». Infine, il presidente Attinelli ha chiesto che venga consentita la partecipazione al click day per un giorno intero e poi procedere al riparto delle somme a tutti le imprese che hanno richiesto il contributo. In questo modo almeno si darebbe poco a tanti.