Nuovo caso di coronavirus in provincia di Ragusa con una donna sessantenne di Vittoria ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale-covid di Ragusa ‘Maria Paterno’ Arezzo’. Arriva dall’ospedale di Vittoria dove sono stati registrati altri due casi. Il numero dei contagi sale di giorno in giorno. Ieri anche due coniugi romeni rientrati dalla Francia ma residenti a Giarratana, piccolo comune montano ibleo, finora covid free, sono risultati positivi.