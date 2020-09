E’ una donna di origine russa, Velikanova Natalia Vassilievna di 53 anni, ma residente a Cava d’Aliga, frazione di Scicli, morta ieri a tarda sera in un incidente stradale autonomo lungo la strada provinciale Donnalucata-Cava d’Aliga, all’altezza del bivio per Arizza.

La donna, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, finendo fuori strada. Il corpo e’ rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e anche i vigili del fuoco.