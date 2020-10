Con ordinanza sindacale n. 71 del primo ottobre 2020, dal 2 al 3 ottobre tutti i locali adibiti ad uffici della Pubblica Istruzione, protocollo, ufficio sport e biblioteca, del comune di Comiso saranno chiusi per la sanificazione degli stessi e degli scuolabus. Inoltre, nelle stesse giornate, sarà sospeso anche il servizio scuolabus delle linee “B” e “C”.

“ Tale misura – spiega il sindaco – si è resa necessaria poiché, uno degli autisti degli scuolabus è risultato positivo al covid dopo avere effettuato il tampone faringeo. La sottoscritta, – continua Maria Rita Schembari – ha immediatamente contattato gli uffici ASP ed il medico competente comunale per l’attivazione dei relativi protocolli. Nessun allarmismo comunque, poiché la situazione è costantemente monitorata. Per ciò che concerne il servizio di protocollo, ufficio importantissimo, sarà ugualmente garantita la normale attività che verrà svolta o al terzo piano del palazzo comunale, facilmente raggiungibile con l’ascensore, o presso i locali siti presso la struttura ex tabacchi, in piazza Carlo Marx, dove già insistono altri uffici comunali”.