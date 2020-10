Nella notte tra lunedì e martedì i Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla hanno arrestato un italiano originario della provincia di Caltanissetta mentre tentava di rubare le ruote di un’auto di grossa cilindrata unitamente a dei complici. Durante un servizio di perlustrazione notturno l’attenzione dei militari è stata attirata verso le 3 del mattino dal fare sospetto di quattro individui che stavano armeggiando sull’autovettura regolarmente parcheggiata. Con l’ausilio della pattuglia della Radiomobile della Compagnia di Ragusa i quattro soggetti sono stati fermati e identificati chiedendo conto di quanto stavano facendo. Non potendo nascondere il loro operato illecito i malfattori sono stati condotti presso la locale Stazione dove si è proceduto all’arresto del cittadino italiano in quanto gravato da pesanti e numerosi precedenti specifici. Nei confronti dei tre complici, di cui due di nazionalità romena, si è proceduto con il deferimento in stato di libertà. L’accaduto conferma la presenza attiva e costante dell’Arma iblea sul proprio territorio il cui attento monitoraggio permette di bloccare sul nascere eventi criminali che, toccando da vicino i cittadini, rischiano di far precipitare la sicurezza percepita sul territorio.