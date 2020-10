Un’altra vittima per Covid in provincia di Ragusa: si tratta di un anziano di 71 anni residente a Vittoria che era stato ricoverato per diverso tempo nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. L’uomo è morto ieri.

Attualmente, salgono a 106 le persone in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa.