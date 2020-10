Domani, domenica 4 ottobre, è il giorno clou delle celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina. Una festa, quella di quest’anno, differente rispetto a quelle precedenti perché, a causa della pandemia, non è stato possibile tenere alcun tipo di manifestazione esterna, compresa la processione per le vie di Monterosso Almo con il suggestivo simulacro. Domani, dunque, già alle 7,30, il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe annuncerà il giorno di festa. Alle 8,30 ci sarà la prima santa messa della giornata. Alle 9 il giro del corpo bandistico “Città di Monterosso Almo” per le strade della cittadina. Alle 11, la solenne celebrazione eucaristica, nella chiesa di San Giovanni Battista, sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci. Durante la stessa cerimonia, è in programma la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. A mezzogiorno, in piazza Rimembranza, ci sarà l’esecuzione delle marce sinfoniche sempre a cura del corpo bandistico. Alle 19,30, la solenne celebrazione eucaristica in piazza Rimembranza sarà presieduta dal sacerdote monterossano Salvatore Giaquinta, cappellano ospedaliero al Maria Paternò Arezzo. Alle 21, sempre in piazza Rimembranza, è in programma uno spettacolo musicale a cura dell’Amministrazione comunale.