Sono 132 i casi di Covid in provincia di Ragusa: si tratta di persone per lo più asintomatiche o senza gravi sintomi e che al momento si trovano in isolamento domiciliare.

Questo il report Comune per Comune:

Acate: 2

Chiaramonte: 1

Comiso: 4

Giarratana: 2

Ispica: 4

Modica: 16

Monterosso: 1

Pozzallo: 7

Ragusa: 41

Santa Croce: 6

Scicli: 6

Vittoria: 42

Dopo il caso di un infermiere del pronto soccorso del Guzzardi di Vittoria, è risultato positivo al Covid anche un medico dell’ospedale vittoriese. Il professionista è già stato messo in isolamento. Al momento, le sue condizioni di salute sono buone.

Intanto, l’Asp di Ragusa sta già provvedendo ad attuare il protocollo per la sanificazione e la messa in sicurezza dei locali dell’ospedale.