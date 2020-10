Vittoria è ben lontana dal diventare un focolaio da zona rossa, ma il dato certo è che il covid è più presente che nel resto del territorio ibleo: gli ultimi dati parlano di un 30enne vittoriese ricoverato all’Ompa di Ragusa a causa del virus e di 2 poliziotti in servizio al commissariato di Vittoria e risultati positivi. Di recente casi di covid si erano registrati anche all’ospedale Guzzardi e in alcuni plessi scolastici. La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dall’Asp di Ragusa che raccomanda di seguire scrupolosamente le regole per il contenimento della pandemia.E’ stato ricoverato all’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (OMPA) un giovane di 30 anni di Vittoria. L’uomo è attualmente nel reparto di Malattie Infettive.

Intanto sale il numero dei positivi totali in provincia i Ragusa: attualmente, sono 143 così suddivisi:

Acate: 1

Chiaramonte: 1

Comiso: 4

Giarratana: 2

Ispica: 4

Vittoria: 52

Modica: 20

Monterosso: 1

Pozzallo: 8

Ragusa: 39

Santa Croce: 4

Scicli: 6

Come si evince, è Vittoria la città con il più alto numero di contagi in provincia.