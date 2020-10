La Polizia municipale ha intensificato, negli ultimi giorni, con servizi appositi, i controlli sui conducenti di motocicli e ciclomotori, sulla loro copertura assicurativa e sulla provenienza dei veicoli (in alcuni casi di dubbia provenienza).

Nel corso dei controlli sono state sanzionate due persone per guida senza patente (per non averla mai conseguita) e sequestrati i loro veicoli. Sono stati inoltre sequestrati sette veicoli per circolazione senza la prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Personale della squadra annonaria ha, inoltre, proceduto al controllo di un’officina di riparazione per ciclomotori e motocicli accertando che, l’attività, era svolta in maniera totalmente abusiva.

A carico del titolare sono stati elevati 2 verbali di natura amministrativa, uno per l’esercizio dell’attività di meccatronico senza essere in possesso di alcun titolo autorizzativo ( iscrizione nell’apposito registro delle Imprese artigiane tenuto dalla C.C.I.A.A.- ai sensi dell’art. 10 della legge 05/02/1992 n. 122 con sanzione pari ad € 5.164,33) e l’altro per omessa comunicazione preventiva al Sindaco di esercizio di attività insalubre (ai sensi dell’art. 216 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 con sanzione pari ad € 40,00) .

Lo stesso titolare, un vittoriese 49enne, è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di gestione e smaltimento abusivo di rifiuti speciali e/o pericolosi derivanti da veicoli dismessi.

All’interno dell’officina erano depositati: pneumatici fuori uso, veicoli fuori uso contenenti liquidi e altre componenti pericolosi, filtri olio, pastiglie per freni contenenti amianto, batterie al piombo – nichel – cadmio, ecc.

Sono in corso, infine, accertamenti sulla provenienza dei veicoli (n. 9 ciclomotori, n. 2 motocicli, n. 1 quad)) trovati all’interno dell’officina abusiva che è stata sequestra così come prevede l’art. 321 comma 3/bis del Codice di Procedura Penale, nonché di tutti quelli posti sotto sequestro e/o fermo amministrativo.

L’attività, negli stessi ambiti, della Polizia Municipale, continuerà anche alla luce dei risultati conseguiti e proseguirà nei prossimi giorni.