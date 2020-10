Domani 11 ottobre 2020 alle ore 17:30 l’associazione onlus “Adessobasta” di Ragusa vuole ricordare, come lo scorso anno, l’omicidio di Maria Zarba.

Una semplice cerimonia, come era lei, semplice, ma anche a causa del Covid, nel rispetto delle regole per il contenimento, l’Associazione ha voluto ricordarla in un luogo all’aperto e intitolato a un’altra donna ragusana, Maria Occhipinti.

All’incontro parteciperà la famiglia di Maria.

«Porteremo delle rose bianche – ha dichiarato Franca Carpinteri – presidente dell’Associazione – un fiore simbolo di amore. Sfoglieremo i petali nella vallata e ognuno di esso sarà un pensiero rivolto a tutte le donne vittime di violenza.

L’Associazione raccomanda di rispettare le distanze e di indossare la mascherina.