Sono 285 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono i dati contenuti nel bollettino del 10 ottobre diffuso dal ministero della Salute. Il bilancio conta anche due persone morte. Non crescono invece i ricoverati in terapia intensiva (che restano 35), mentre aumenta invece il numero delle persone ricoverate in ospedale (387 oggi, 376 ieri).

I nuovi casi siciliani di coronavirus sono così suddivisi: 79 casi a Palermo, 70 a Catania, 44 a Messina, 31 a Trapani, 27 a Siracusa, 10 a Ragusa, nessuno a Enna, 12 ad Agrigento e 12 a Caltanissetta.

In Italia il numero dei nuovi positivi resta sotto la soglia psicologica dei 6 mila casi, ma aumenta rispetto a ieri: 5724 con 29 persone morte.