E’ Vittoria, senza ombra di dubbio, la città con più positivi in assoluto. I dati dell’Asp di Ragusa, infatti, non lasciano scampo a interpretazioni. Sono 164, al momento, i casi totali di persone positive al Covid in provincia di Ragusa.

Questi, i dati Comune per Comune:

Acate: 3

Chiaramonte: 1

Comiso: 7

Giarratana: 3

Ispica: 3

Modica: 18

Pozzallo: 9

Monterosso: 1

Ragusa: 35

Santa Croce: 2

Scicli: 5

Vittoria: 77.

I ricoverati all’OMPA, invece, sono 10.