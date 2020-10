E’ stato il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, a presiedere, ieri mattina, la santa messa solenne che ha rappresentato uno dei momenti più significativi nell’ambito della giornata di festa tenutasi nella chiesa dell’Ecce Homo in onore della Madonna del Rosario. Una festa senza la consueta processione del simulacro per le vie del centro storico ma che è stata comunque caratterizzata dalla giornata commemorativa del centenario di dedicazione della chiesa (1920-2020).

Nel corso della cerimonia, il vescovo ha parlato delle invocazioni che Papa Francesco ha voluto inserire nelle Litanie lauretane, vale a dire Madre della misericordia, Madre della speranza e Aiuto dei migranti, invocazioni di cui è stato fatto tesoro, da parte dei fedeli, durante la Novena 2020 della Madonna del Rosario. Nel pomeriggio, poi, dopo la santa messa solenne presieduta dal parroco, il sacerdote Giovanni Bruno Battaglia, si è celebrato il rito del “Ai piedi tuoi”.

La chiesa, infatti, è rimasta aperta in orario serale per la preghiera personale alla Vergine santissima. C’è stata anche per l’occasione un semplice addobbo votivo sul sagrato da parte del comitato come omaggio alla Vergine del Rosario in sostituzione della processione.

E’ proseguita, inoltre, la raccolta di generi alimentari da consegnare in chiesa al posto del risveglio mariano che, negli ultimi anni, ha sempre caratterizzato la mattinata della festa. Sono stati richiesti, primariamente, alimenti come olio, latte, riso, salsa e prodotti in scatola. Il parroco e il comitato hanno poi ringraziato le istituzioni, le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione della festa che, benché caratterizzata dalle prescrizioni per l’emergenza sanitaria, ha comunque rappresentato un punto di riferimento per tutti i fedeli del centro storico.