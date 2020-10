ADVERTISEMENT

Sta riscuotendo un grande successo la piece teatrale “La Cena”, in scena dall’ otto ottobre, a Vittoria, presso il museo etnografico del vino, a cura dell’associazione Liberarte di Comiso. Scenografie suggestive e momenti emozionali pari a pochi, grazie ai testi di Giuseppe Manfridi ed alla encomiabile regìa di Walter Manfrè. La realizzazione teatrale, è un lavoro non facile, fatto di studio dei particolari, di creazioni di situazioni che, pur nella loro diversità temporale, sembra rispondano alle classiche regole dell’unità di tempo, di luogo e di azione, del teatro. E per condire al meglio l’opera, attori di fama quali Andrea Tidona, Stefano Skalkotos, Chiara Condro, Giulio Pampiglione. “La cena”, andrà in scena fino al 18 ottobre, tutte le sere, alle ore 20.30. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’associazione Liberarte di Comiso al 3339883389. Si ringrazia infine lo studio fotografico MOMM, di Antonio Bonifacio, per le inedite foto che ci ha donato.