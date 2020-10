Sono 366 i nuovi positivi al coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore grazie a 7.021 tamponi. I dati diffusi dal ministero della Salute disegnano un curva del contagio in continua ascesa nell’Isola, dove pero’ si registrano anche 54 guarigioni tra ieri e oggi. Al momento i positivi nelle nove province siciliane sono 5.187, di cui 447 ricoverati in ospedale. Nelle terapie intensive, inoltre, ci sono 49 pazienti. Rispetto a ieri si registrano anche due decessi, che fanno salire il computo complessivo a 343. La provincia in cui si sono registrati piu’ casi nelle ultime 24 ore e’ Catania, con 117 positivi scoperti, seguita da Palermo (94) e Trapani (49). In provincia di Messina 39 casi tra ieri e oggi, 26 a Siracusa e 20 a Caltanissetta. Chiudono Ragusa (10), Enna (6) e Agrigento (5).

