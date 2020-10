Aumentano ancora i positivi in provincia di Ragusa. Per fortuna, si tratta di persone con sintomi lievi o non sintomatici, in quanto i ricoverati restano stabili, 11.

Attualmente, i casi totali in provincia sono 219 e il dato che continua a preoccupare è quello di Vittoria, con i suoi 108 positivi.

Questi i dati Comune per Comune:

Acate: 4

Chiaramonte: 2

Comiso: 19

Giarratana: 3

Ispica: 5

Modica: 21

Monterosso: 1

Pozzallo: 10

Ragusa: 40

Santa Croce: 2

Scicli: 4

Vittoria: 108