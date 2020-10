Continuano ad aumentare i positivi in provincia di Ragusa. I dati Asp di oggi parlano di 235 positivi in totale. Aumentano anche i ricoverati: attualmente sono 15, così suddivisi:

12 persone sono state ricoverate in malattie infettive all’OMPA di Ragusa: rispetto a ieri, sono tre le persone in più, due vittoriesi e una persona arrivata da fuori provincia. Per fortuna, non sono in gravi condizioni. 1 ricoverato in terapia intensiva all’OMPA, 1 in terapia intensiva al San Marco di Catania e 1 all’Umberto I di Siracusa.

Ecco i dati Comune per Comune:

Acate: 4

Chiaramonte: 2

Comiso: 19

Giarratana: 3

Ragusa: 43

Ispica: 5

Modica: 21

ADVERTISEMENT

Monterosso: 1

Pozzallo: 11

Santa Croce: 2

Scicli: 4

Vittoria: 120