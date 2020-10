La sede del Cvk ha ospitato ieri sera a cena l’equipaggio del Maserati Multi 70. L’equipaggio, attualmente di stanza al porto turistico di Marina di Ragusa, è in partenza per Malta dove disputerà nel corso di questo fine settimana la Rolex Middle Sea Race. All’evento di ieri sera anche il pluricampione di vela Giovanni Soldini anch’egli alla cena che è stata organizzata nel rispetto delle restrizioni anticontagio e alla quale, proprio per questo motivo, hanno potuto partecipare soltanto i componenti del direttivo, gli ufficiali di regata e gli atleti delle squadre agonistiche del Circolo velico Kaucana. L’appuntamento serale, caratterizzato dallo spirito familiare che contraddistingue il sodalizio ibleo, ha consentito ai prestigiosi ospiti di assaggiare i prodotti tipici del territorio ibleo: dall’olio evo appena spremuto alle “scacce” ragusane, dagli arancini alla treccia di bufala ragusana per non parlare di dolci di ottima fattura, il tutto annaffiato da un Cerasuolo di Vittoria Docg particolarmente apprezzato. E’ stata, quella di ieri sera, un’attività particolarmente formativa per gli atleti del Cvk che, tra l’altro, mercoledì avevano avuto la possibilità di salire a bordo del Maserati Multi 70, il trimarano più famoso al mondo. Gli ospiti hanno promesso di ritornare al circolo, magari durante la stagione estiva per potere apprezzare al meglio le bellezze delle coste iblee.

