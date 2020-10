ADVERTISEMENT

Diversi gruppi sanguigni, diversi rischi di sviluppare il covid-19 e persino di manifestare la malattia piu’ o meno gravemente: a sostenere l’ influenza dei ceppi sanguigno a cui ognuno appartiene sulla possibilita’ di contagio con il SARS-Cov-2 sono oggi due nuovi studi. Come alcune indagini precedenti, le ultime analisi individuano negli individui di ceppo sanguigno 0 una sorta di vulnerabilita’ inferiore alla media di prendere il Sars-Cov-2. A cui farebbe da contrappeso un ‘pericolo’ di contagio piu’ alto per i gruppi A e AB. Quest’ ultimo in particolare inciderebbe sulla gravita’ dell’ infezione a cui si va incontro. Le ricerche sono pubblicate su ‘Blood Advances’ e sono state condotte in Danimarca ed in Canada.