Il 21 ottobre riapre il Ristorante del Boutique Hotel Ngonia Bay di Milazzo, che è sempre più eco friendly. La filosofia è quella di lavorare con prodotti biologici e materie prime locali selezionate dal ricco paniere siciliano, limitare gli sprechi, bandire la plastica e promuovere l’utilizzo di materiale ecosostenibile.

I cinque nuovi menù degustazione, ideati dallo chef Dario Pandolfo per la nuova stagione, nascono per assecondare tutti i gusti. Non tutti i ristoranti danno importanza alla scelta vegetariana, Pandoldo ritiene invece l’utilizzo di ortaggi e frutti da agricoltura biologica essenziale per la sua cucina. È stato quindi naturale inserire per la nuova stagione un menù vegetariano di 6 portate che punta a valorizzare la ricchezza del territorio siciliano. L’ “Insalata mista” di Pandolfo con una cinquantina tra verdure e erbe spontanee è il piatto iconico del menù che racconta da vicino la filosofia dello chef. A completare la nuova offerta del ristorante di fine dining ci saranno altri 3 menù degustazione da 5 portate di pesce, di carne e di selvaggina e infine uno “a sorpresa dello chef” da 8 portate.

“In Sicilia abbiamo tutto – spiega Dario Pandolfo – e questa ricchezza per me è fonte continua di ispirazione. Abbiamo i migliori prodotti della terra, la carne, il pesce freschissimo, la selvaggina spesso dimenticata, persino i frutti tropicali; non ci manca nulla per creare dei grandi piatti. Il mio pensiero è che ogni prodotto ha pari valore e il nostro compito è quello di far esprimere al massimo ogni singolo ingrediente, utilizzando la tecnica e l’esperienza maturata negli anni”.

Nuovi menù in carta mais, rispettosi dell’ambiente

L’altra grande novità, in vista della riapertura, è la svolta eco friendly. Nel rispetto dell’ambiente, i nuovi menù sono realizzati in carta mais. Una carta completamente green e biologica, a impatto zero, che non proviene dallo sfruttamento degli alberi. Si tratta di un piccolo ma significativo gesto per salvaguardare l’ambiente e far diventare eco friendly sia l’hotel che il ristorante dell’Ngonia. Il prossimo obiettivo è quello di arrivare ad usare solo materiali ecosostenibili entro il 2021. La famiglia Calabrese, proprietaria dell’elegante struttura ricettiva che si affaccia sulla baia del Tono, e lo chef Pandolfo, che ha una spiccata sensibilità su questi temi, stanno portando avanti concretamente questo obiettivo.

Completata la squadra e rafforzato il servizio di sala

Ultima novità in vista della riapertura, ma non per ordine di importanza, è il rafforzamento del servizio in sala e in cucina. L’attenzione verso il cliente, la professionalità della sala, la cura dei dettagli sono temi sempre cari e attuali e Ngonia Bay può vantare un team di giovani professionisti under 30 con dei curriculum di tutto rispetto e esperienze nei più rinomati ristoranti. A completare il team di sala è arrivato il nuovo maître Andrea Fichera, milazzese di origine, tornato nella sua terra dopo le esperienze in due dei ristoranti stellati più importanti della penisola, l’Enoteca Pinchiorri, 3 stelle Michelin, e Villa Crespi, 2 stelle Michelin, dello chef Cannavacciuolo. Anche in cucina c’è una new entry, il sous chef Pedro Almeida che aveva lavorato con lo chef Pandolfo a Villa Joya in Portogallo, e una grande conferma, il pastry chef Mario Cortese.

Anche la carta dei vini promette novità interessanti, come anticipato dal sommelier Luca De Gaetano, che svolge anche l’importante ruolo di Direttore della struttura, sin dalla sua apertura. La squadra è al completo.

Il 21 ottobre riapre il Giardino d’Inverno di Ngonia Bay, l’intima e raffinata sala immersa nel verde del giardino secolare appartenuto ai proprietari della tonnara del Tono di Milazzo. C’è grande voglia di fare bene e continuare a crescere per raggiungere i più alti livelli, come conferma il proprietario e manager di Ngonia Bay, Marco Calabrese: “In un periodo difficile per tutti dove si tende a tagliare, noi abbiamo fatto importanti acquisti per rafforzare la cucina e il servizio. Il nostro è un progetto a lungo termine in cui vogliamo alzare il livello e procediamo spediti in questa direzione”.