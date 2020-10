Una esperienza indimenticabile per i velisti più giovani del Circolo velico Kaucana. Ieri, infatti, uscendo in mare dalla base invernale del porto turistico di Marina di Ragusa, con i loro natanti sono andati all’“assalto” dello yacht “A”, la straordinaria imbarcazione del magnate russo Andrey Melnichenko che in questi giorni staziona proprio nello specchio di mare antistante la costa iblea. Stiamo parlando di una imbarcazione lunga 142 metri e il cui valore si aggira intorno a una cifra pari a circa 450 milioni di dollari. I piccoli velisti del Cvk si sono avvicinati quanto basta ad “A” per ammirarne le particolari fattezze e per apprezzare proprio da vicino e da un punto di vista invidiabile le speciali dotazioni di questo yacht tra i più avanzati al mondo. I ragazzi erano accompagnati in acqua dall’istruttore argentino Nicolas Vidal, da qualche settimana in forza al Circolo velico Kaucana, giunto in Sicilia per potenziare il settore tecnico delle squadre agonistiche optimist e laser grazie alla propria esperienza maturata oltre che in Argentina anche in Cile, Stati Uniti, Belgio e nei Paesi Bassi. Continua, intanto, al porto turistico di Marina di Ragusa, la preparazione del Cvk in vista della stagione invernale 2020-2021 e la campagna di adesioni che consentirà a tutti gli appassionati, pure in giovane età, di potersi cimentare non solo con una disciplina sportiva affascinante ma anche sicura senza alcun pericolo legato ad eventuali contagi per l’attenzione e la cura con cui tutto è gestito.