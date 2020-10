La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale G. Rogasi di Pozzallo ha disposto con effetto immediato la chiusura di una classe della scuola dell’infanzia del plesso di Corso Vittorio Veneto per misure preventive al contagio del COVID-19.

Tale provvedimento si è reso necessario per la presenza di una alunna positiva al COVID-19 dopo aver eseguito il tampone rino-faringeo.

La chiusura si protrarrà fino al 26 ottobre 2020 per osservare il periodo di quarantena preventiva ed interesserà 20 alunni, 3 docenti e 2 bidelle.

Le altre sezioni di scuola dell’infanzia, proseguiranno regolarmente le attività educativo-didattiche.