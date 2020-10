Sale a 466 il numero dei contagi da Covid 19 nel Ragusano, + 72 rispetto a ieri. Tra le citta’ dove il numero dei contagiati posti in isolamento domiciliare sale maggiormente, ci sono Vittoria con 244 casi, +37 rispetto a ieri, e Ragusa con 83 casi, +11 rispetto a ieri. I ricoverati attuali sono 14 nei reparti di Malattie infettive (13 al Covid hospital Ompa Maria Paterno’ Arezzo di Ragusa e 1 all’Umberto I di Siracusa) e 2 in Terapia intensiva (1 all’Ompa e 1 al San Marco di Catania). Con effetto immediato, l’Asp ha disposto la “interdizione all’accesso di accompagnatori e ‘caregiver’ dei pazienti negli ospedali e nelle strutture di cura dell’Asp”. Ogni direzione di presidio ospedaliero e dei dipartimenti di Ragusa, Modica e Vittoria regolamenteranno le modalita’ organizzative che serviranno a garantire ai familiari/accompagnatori autorizzati, la possibilita’ di essere sempre aggiornati sulle condizioni di salute dei pazienti e avere la possibilita’ di consegnare e ritirare effetti personali, in orari prestabiliti”. La direzione dell’Asp di Ragusa ha anche assicurato che “i responsabili dei reparti ospedalieri e delle strutture di cura, in considerazione della impossibilita’ di accesso alle strutture sanitarie, organizzeranno, giornalmente, in orari concordati, contatti con i familiari dei pazienti per aggiornarli sulle condizioni di salute dei loro cari”.