Si sono presentati stamani all’ingresso del Comune di Vittoria i militari della Guardia di Fiananza di Ragusa e di Catania. Il blitz è stato effettuato dal Nucleo di Polizia economica e finanziaria delle Fiamme gialle.

I militari hanno acquisito dei documenti dall’ufficio ambiente relativi alla gestione della discarica di Pozzo Bollente, in particolare sui fondi vincolati al cosiddetto ‘post mortem’ del sito.

Il Nucleo di Pef di Ragusa starebbe indagando, con il coordinamento della procura, proprio sulla destinazione delle somme accantonate dal Comune di Vittoria tra il 2004 e il 2007 (anni in cui aveva proprietà a gestione della discarica) e dall’ex Ato Ambiente (che ne aveva solo la gestione dal 2007 al 2010, e destinate in modo vincolato alla messa in sicurezza e la gestione post mortem della discarica di Pozzo Bollente di Vittoria.

Si tratterebbe di una somma di oltre 4 milioni euro.