Torna fruibile il lungomare di Kamarina. Ultimati i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada antistante il cimitero di Scoglitti lungo la riviera di Kamarina.

Questa mattina la consegna ufficiale alla collettività alla presenza dei Commissari straordinari Filippo Dispenza, Giovanna Termini e Gaetano D’erba, del dirigente Lavori Pubblici del Comune, Marcello Dimartino, del Rup Chiara Garofalo e dei rappresentanti della ditta appaltatrice.

Ad effettuare i lavori è stata la ditta C.M.C. srl di Mussomeli per un importo di euro 413.000.

Il finanziamento è stato deliberato dalla Protezione Civile con apposita ordinanza del commissario delegato, Calogero Foti, dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Sicilia. Questa misura è stata adottata nell’ambito degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 2018.

I cedimenti del tratto di strada che collega Scoglitti a Cammarana erano già cominciati nel 2016.

I finanziamenti richiesti a dicembre del 2019 sono stati concessi a seguito del progetto presentato alla Regione dal servizio di Protezione Civile comunale.

L’opera si è resa necessaria per la messa in sicurezza del tratto di strada crollato a causa delle continue mareggiate e dell’instabilità del fronte roccioso.

L’intervento ha previsto la realizzazione di palificazione e di un muro di sostegno protetto da massicciata.

I lavori di manutenzione hanno interessato anche le mura di cinta e il muro di sostegno all’ingresso del cimitero di Scoglitti. Gli operai del Comune hanno ripristinato la parte deteriorata eliminando ogni forma di degrado e di pericolo per gli utenti.