Protesta questa sera in piazza a Vittoria contro il DPCM del premier Giuseppe Conte. Alcuni commercianti, in modo pacifico, hanno voluto manifestare e gridare la propria contrarietà a ciò che il governo ha imposto per contrastare la diffusione del Coronavirus. In particolare, la protesta verte sulla chisusura di ristoranti, bar e altre attività affini alle 18 di sera.

Il corteo si è diretto verso il Municipio: qualche momento di tensione si è registrato quando sono state lanciate delle bottiglie, ma poi tutto è tornato alla calma. I commercianti hanno gridato “Libertà”. Erano circa 500 e hanno annunciato che proseguiranno delle manifestazione anche nei prossimi giorni.

La diretta è stata effettuata da Nunzio Quattrocchi. Per rivederla, CLICCA QUI.