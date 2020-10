L’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, approssimandosi la ricorrenza della commemorazione dei fedeli defunti, ha programmato due semplici cerimonie religiose per consentire ai fedeli, in tutta sicurezza, considerata l’attuale emergenza pandemica, di potere vivere questi momenti con il conforto spirituale adeguato. Gli appuntamenti sono stati pianificati nella cappella dell’ospedale Civile di Ragusa in considerazione del fatto che, allo stato attuale, all’ospedale Giovanni Paolo II, per evitare ogni rischio di contagio, sono state interdette le visite di ogni tipo da parte dei familiari. In particolare, domenica 1 novembre, alle 10, è prevista la celebrazione eucaristica in occasione della solennità di tutti i santi. Lunedì 2 novembre, invece, giornata della commemorazione di tutti i fedeli defunti, la celebrazione eucaristica si terrà alle 17. “Considerato il periodo di aumenti dei contagi dovuti al Covid-19 e l’impossibilità di accedere al Giovanni Paolo II da parte dei fedeli – spiega il direttore dell’ufficio diocesano, il sacerdote Giorgio Occhipinti, che è anche cappellano ospedaliero – ci sembra opportuno ovviare in questo modo, facendo sì che le cerimonie religiose si tengano nella cappella dell’ospedale Civile. Ovviamente tutto nel rispetto delle regole e delle prescrizioni anticontagio. Non mancherà la preghiera per i malati e l’assistenza religiosa nei reparti del Giovanni Paolo II con tutte le precauzioni previste”.